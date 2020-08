Iraans leger neemt op volle zee olietanker over met behulp van helikopter HR

13 augustus 2020

09u54

Bron: ANP, belga 4 Iran Het Iraanse leger heeft op volle zee een schip overgenomen met behulp van een helikopter en twee schepen. Dit heeft het Amerikaanse Central Command, samen met een video, op Twitter gemeld. In juli zou het olie hebben ingeladen in Irak.



Op de video is te zien dat twee mensen vanuit de Iraanse Sea King-helikopter met touwen aan boord gaan van een schip. Volgens de VS gaat het om de tanker Wila. Het schip zou onlangs de Straat van Hormoez bij Iran zijn gepasseerd. In juli zou het olie hebben ingeladen in Irak.

Vorig jaar nam de Iraanse Revolutionaire Garde een Britse tanker in beslag. Dat leidde tot een internationale rel, waarna veel landen schepen naar de Straat van Hormoez stuurden om te patrouilleren. De spanningen tussen de VS en Iran liepen hierdoor hoog op, net als de olieprijzen.

De Wila is een olietanker en vervoert naast olie ook chemicaliën. Het schip staat geregistreerd in Liberia. Uiteindelijk gaven de Iraanse troepen het schip weer vrij. Het Amerikaanse leger deed niets anders dan observeren.

