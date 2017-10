Inspecteurs: "Iran houdt zich keurig aan atoomverdrag" 12u31

Bron: ANP 3 REUTERS De Iraanse president Hassan Rouhani. Iran Iran houdt zich aan al zijn verplichtingen die het in 2015 in het atoomverdrag met onder meer de Verenigde Staten, China, Rusland en enkele West-Europese landen aanging. De inspecteurs die dat in Iran nagaan, ondervinden geen enkele tegenwerking.

Het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA liet vandaag weten dat de Iraniërs alle gewenste medewerking verlenen. De IAEA is een autonome organisatie die is verbonden aan de Verenigde Naties.

De afspraken die in het verdrag zijn vastgelegd, worden nagekomen, zei directeur-generaal Yukiya Amano van de IAEA in het emiraat Abu Dhabi, dat hij na een bezoek aan Iran aandeed. In de Iraanse hoofdstad Teheran sprak Amano onder anderen met president Rouhani. Met name de Amerikaanse president Trump heeft al meerdere keren te kennen gegeven dat hij het verdrag het liefst wil opzeggen. Hij verdenkt Teheran ervan toch aan atoomwapens te werken. Maar Iran kreeg van de Europese Unie juist complimenten omdat het land zich aan het verdrag houdt.

EPA Een veiligheidsman inspecteert de kerncentrale van Bushehr.