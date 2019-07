Frans-Iraanse academica opgepakt in Iran op ‘beschuldiging van spionage’ ses

18 juli 2019

12u41

Bron: The Guardian, BBC, Le parisien 0 Iran Fariba Adelkhah, een Frans-Iraanse antropologe en onderzoeker aan het onderzoeksinstituut Sciences Po in Parijs, zou in juni zijn opgepakt in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ze zou beschuldigd worden van spionage.

In een verklaring zegt het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte te zijn gesteld van de arrestatie van Adelkhah. “Frankrijk roept de Iraanse autoriteiten op om klaarheid te scheppen over de situatie van mevrouw Adelkhah en herhaalt de eis om haar consulaire hulp te verlenen. Tot nu toe hebben we daar geen respons op gekregen.”

De Iraanse autoriteiten erkennen geen dubbele nationaliteit voor Iraanse burgers. Het is daarom onwaarschijnlijk dat Adelkhah consulaire hulp van buitenlandse diplomaten zal krijgen.

Adelkhah wordt gezien als een van de belangrijkste academici van Frankrijk en is vooral bekend van haar boek ‘Being Modern in Iran’, over de veranderingen in het land na de islamitische revolutie in 1979. Volgens haar collega’s reisde ze de afgelopen jaren vaak af naar Iran, waar ze bezig was aan een groot onderzoeksproject over sjiitische scholen in het land. Maar sinds begin juli was er plots geen enkel nieuws meer over Fariba, door haar collega’s omschreven als nieuwsgierig en dynamisch. “Ze is heel grappig, heel origineel en ze heeft een geweldige persoonlijkheid”.

Nucleair akkoord op springen

Het nieuws van de arrestatie komt op een moment dat niet nog meer spanningen kan gebruiken, nu de Europese Unie het nucleaire akkoord met Iran, dat de nucleaire ambities van het land beperkt, probeert te redden. Dat was op z’n zachtst gezegd in verval geraakt nadat president Trump uit het akkoord stapte en opnieuw economische sancties invoerde. Daarop reageerde Teheran vorige week met een overschrijding van de limiet op laagverrijkt uranium.

De laatste jaren kwam wel vaker in het nieuws dat Iraanse burgers die ook in het bezit waren van een westers paspoort opgepakt werden in het land, vaak op beschuldiging van spionage. Zo werd ook Ahmadreza Djalali, een Zweeds-Iraanse gastprofessor aan de VUB, gearresteerd. Hij werd ter dood veroordeeld en zit in afwachting van zijn straf al drie jaar in de cel. Ondanks druk uit Europa en zijn sterk achteruitgaande gezondheidstoestand, blijft de situatie van Djalali voorlopig uitzichtloos.

