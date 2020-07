Explosie en brand in petrochemisch bedrijvencomplex in Iran nla

12 juli 2020

18u48

Bron: Belga 0 Iran Er heeft zich vandaag een ontploffing voorgedaan in een petrochemisch complex in het zuidwesten van Iran, zo melden lokale autoriteiten.

Volgens het persbureau Isna gebeurde het incident vanmiddag lokale tijd in Mahschahr en werd de explosie gevolgd door een grote brand. De exacte oorzaak is nog altijd onduidelijk, maar de autoriteiten gaan uit van een olielek in de fabriek Tondgujan. Over slachtoffers en de omvang van de schade is er nog geen informatie.

Er zijn de afgelopen weken verschillende explosies en grote branden geweest in Iran.