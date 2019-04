Eerste Iraanse vrouw ooit wint officiële bokswedstrijd CBD

15 april 2019

17u40

Bron: Reuters 0 Iran Sadaf Khadem is de eerste vrouwelijke Iraanse bokster die een officiële wedstrijd wint. In Iran wordt boksen als een mannensport gezien. Vrouwen mogen trainingszalen niet betreden en worden al helemaal niet verwacht deel te nemen aan een bokswedstrijd. Wat Sadaf gedaan heeft, is dus historisch.

De jonge vrouw is al vier jaar aan het trainen om deel te kunnen nemen aan een officiële wedstrijd. Dat doet ze in Frankrijk omdat boksen in haar land verboden was voor vrouwen. Via sociale media nam ze contact op met Mahyar Monshipour, een Franse bokser met Iraanse origine. Toen ze hem vroeg om haar te laten boksen, moest Mahyar haar teleurstellen. “Dat was onmogelijk”, aldus de bokser.

Een paar maanden later bracht de Iraanse Federatie daar verandering in. De deur stond voor vrouwelijke Iraanse boksers al op een kier, maar het was nog niet vanzelfsprekend. Zo mogen ze alleen trainen met een vrouwelijke coach en wedstrijden moeten onder het oog van een vrouwelijke scheidsrechter plaatsvinden. Aangezien bokssport in Iran al jaren een mannensport is, was dit zo goed als onmogelijk.

Mahyar Monshipour liet haar overbrengen naar Frankrijk en sindsdien traint ze in het ‘National Institute of Sport’ met een Franse licentie. Dit weekend kon Sadaf als eerste Iraanse vrouw ooit deelnemen aan een bokswedstrijd in Rayon, Frankrijk. Ook al traint ze in Frankrijk, de wedstrijd bokste ze in de Iraanse kleuren. Ze nam het op tegen de Franse Anne Chauvin.

Sadaf Khadem won de bokswedstrijd in drie rondes van twee minuten. Zo wordt ze de eerste Iraanse vrouw ooit die daarin slaagde. Chauvin verloor dan wel maar was naar eigen zeggen blij dat ze dit historische moment voor de Iraanse vrouwen kon meemaken.

Sadaf, zelf nog maar 24 jaar, hoopt zo een rolmodel te zijn voor jonge vrouwen in Iran. Dat ze de eerste is die daarin slaagt, vindt ze zelf minder belangrijk. “Wat vooral belangrijk is, is dat we op deze manier kunnen doorgaan. Dat we vooruitgang blijven boeken voor de vrouwen. Eender wie had hier kunnen staan in mijn plaats. Waar het om gaat is Mayhar, hij heeft deze strijd mogelijk gemaakt ”, zei ze.

Volgende week keert ze terug naar Iran. Haar coach Mahyar Monshipour zal met haar meereizen om zeker te zijn dat Sadaf niets overkomt. “Als ze opgepakt wordt, laat ik haar niet in de steek”, zei hij. Vrouwen beginnen stap voor stap meer rechten te krijgen in Iran. Zo mogen ze bijvoorbeeld sinds oktober naar een voetbalwedstrijd gaan kijken van mannen. Sadaf hoopt in de bokswereld het pad te effenen voor andere vrouwelijke atleten.