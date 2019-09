Drie Australiërs vastgehouden in Iran IB

11 september 2019

07u24

Bron: The Guardian, BBC, Sydney Morning Herald 1 Iran Twee Brits-Australische vrouwen en een Australische man zijn gevangengenomen in Iran. Dat melden Britse en Australische media. Een van de vrouwen, een academica, werd al enkele maanden vastgezet. Een paar weken geleden werden een blogster en haar mannelijke partner tijdens hun reis door het land opgepakt.

De twee vrouwen zouden worden vastgehouden in de Evin-gevangenis in Teheran, waar ook de Britse-Iraanse Nazanin Zaghari-Ratcliffe sinds 2016 wordt vastgehouden, de locatie van de man is onbekend. De zaken zouden niet gerelateerd zijn.

Volgens de London Times zou de academica, die al sinds eind vorig jaar vastzit, veroordeeld zijn tot tien jaar gevangenisstraf. Tegen de blogster zou volgens bronnen gezegd zijn dat ze zou worden vastgehouden om een gevangenenruil met Australië te bewerkstelligen.

De Australische regering leidt de onderhandelingen met Teheran over de voorwaarden van een mogelijke vrijlating van de drie. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel bevestigt dat het consulaire bijstand verleent aan de families van de drie gearresteerde Australiërs in Iran, maar weigert om privacyredenen verder commentaar.

Oplopende spanningen

De arrestaties vinden plaats op een moment dat de spanningen tussen Iran en een coalitie van de VS, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Bahrein, oplopen. Laatstgenoemde landen vormen een coalitie die de veiligheid van de scheepvaart in de Straat van Hormuz moet garanderen. In de smalle waterweg bij Iran zijn de afgelopen tijd meerdere incidenten met vrachtschepen geweest. De Australische premier Scott Morrison besloot vorige maand zijn land deel te laten nemen aan de door de VS geleide missie.

De Straat van Hormuz is van levensbelang voor de internationale energiebevoorrading. Het is de toegangspoort tot de olievelden van Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Irak en Iran. Een derde van alle olie en een derde van al het vloeibare gas wordt langs daar getransporteerd. Een militair conflict in de zee-engte zou de wereld direct voelen via een stijging van de olie- en gasprijzen.