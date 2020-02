Coronavirus in Iran: “Het recept voor een massale uitbraak” HLA

Bron: BBC, Vox 0 Iran Volgens verschillende bronnen dichtbij de Iraanse gezondheidsdiensten ligt de dodentol door het coronavirus in het land veel hoger dan officieel gemeld, schrijft BBC. Volgens die officiële cijfers vielen in Iran 34 doden en raakten 388 mensen besmet. Die aantallen zouden in werkelijkheid dus vele malen hoger liggen. Drastische maatregelen in de meest getroffen gebieden blijven grotendeels uit. Intussen kan het virus zich verspreiden van Iran naar de rest van het Midden-Oosten, en de wereld.

Vooral in de Iraanse stad Qom houdt het virus lelijk huis. De ‘religieuze hoofdstad’ van het land heeft 1 miljoen inwoners, maar verwelkomt jaarlijks zo’n 20 miljoen bezoekers, voornamelijk pelgrims. Naar alle waarschijnlijkheid ligt daar de oorsprong van de Iraanse uitbraak, al wil Iran dat niet bevestigen. Berichten van een parlementslid uit Qom eerder deze week dat er in de stad minstens 50 doden te betreuren waren en minstens 250 besmettingen waren vastgesteld, werden door de autoriteiten tegengesproken.

Intussen raakten ook enkele hooggeplaatste ambtenaren besmet met het coronavirus. Onder meer het hoofd van de medische afdeling van de universiteit in Qom raakte besmet, en ook de Iraanse viceminister van Volksgezondheid heeft positief getest op het coronavirus. De beelden van de zwetende Iraj Harirchi die de uitbraak probeerde te minimaliseren, gingen de wereld rond toen de man een dag later zelf besmet bleek.

Het uitblijven van drastische maatregelen om de corona-uitbraak in te perken, kan volgens kenners twee oorzaken hebben. Ofwel besefte de overheid in Teheran de ernst van de situatie niet, of, meer waarschijnlijk, veegde ze de ernst van de situatie doelbewust onder de mat. In ieder geval zorgde het lakse optreden van de autoriteiten ervoor dat miljoenen mensen het land in en uitreizen en het virus op die manier verder verspreiden.

De Iraanse uitbraak kan verregaande gevolgen hebben in het Midden-Oosten. Door de oorlogen in Jemen, Afganistan en Syrië zijn miljoenen mensen op de vlucht en zijn de overheden gedestabiliseerd. “Het recept voor een massale uitbraak", zegt Peter Piot, directeur van het Londens Instituut voor Hygiëne en Tropische geneeskunde daarover in de New York Times.

Alle buurlanden van Iran hebben inmiddels de grenzen wel gesloten.

