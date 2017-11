CD&V wil doodstraf VUB-docent verhinderen met spoedresoluties TK

06u26

Bron: Belga 0 BELGA Iran CD&V dient in het Vlaams en federaal parlement een spoedresolutie in om te verhinderen dat de Iraanse wetenschapper en VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali de doodstraf zou krijgen in zijn thuisland. Dat melden Vincent Van Peteghem en Ward Kennes, die voor CD&V zetelen in respectievelijk het federaal en het Vlaams parlement.

Met de resolutie roept het duo Iran op om de doodstraf op de 46-jarige Djalali niet uit te voeren en om een eerlijk en openbaar proces te garanderen van zijn beroepsprocedure bij het Hooggerechtshof. "De resolutie vraagt verder ook dat de federale en Vlaamse regering, maar ook de EU, in hun contacten met de Iraanse overheid blijven pleiten voor de afschaffing van de doodstraf", zeggen de parlementsleden.

De CD&V'ers vragen daarnaast om de Europese sancties tegen Iran, voor wat de schendingen tegen de mensenrechten betreft, te verlengen indien het land doorzet met de terdoodveroordeling. Ons land moet tot slot ook de kwestie aanbrengen bij Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de Europese Unie.

Djalali woonde en werkte met zijn gezin in Zweden, maar gaf als gastdocent ook les in Italië en in België aan de VUB. In zijn thuisland Iran werd hij in april 2016 door de veiligheidsdiensten gearresteerd en beschuldigd van spionage voor Israël. Vorige maand veroordeelde een rechtbank in Teheran hem tot de doodstraf, maar Djalali tekende beroep aan.