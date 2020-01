Britten sturen oorlogsschepen naar Straat van Hormuz ter bescherming handelsschepen HAA

05 januari 2020

15u18

Bron: DPA 4 Iran Groot-Brittannië gaat twee oorlogsschepen inzetten om zijn handelsschepen in de Straat van Hormuz beter te beschermen. Dat heeft minister van Defensie Ben Wallace meegedeeld. De beslissing is een gevolg van de toenemende spanningen met Iran.

Wallace zegt dat het fregat HMS Montrose en de torpedobootjager HMS Defender naar de strategisch belangrijke zeestraat worden gestuurd. De twee schepen werden vorig jaar ook al in de Straat van Hormuz ingezet, nadat Iran een olietanker in beslag had genomen die onder Britse vlag vaart.



Wallace roept daarnaast alle partijen op om "zich in te zetten voor een de-escalatie van de situatie" in de regio na de Amerikaanse raid op generaal Qassim Soleimani, de leider van de Iraanse Quds-brigade. Wallace zegt dat hij daarover vrijdag al met zijn Amerikaanse ambtgenoot Mark Esper heeft gesproken.

Generaal Soleimani was de spil van de operaties waarbij partijen een volmacht kregen om naburige soevereine naties te ondermijnen en Iraanse vijanden aan te vallen Ben Wallace, Brits minister van Defensie

“Imminente bedreiging”

De Britse minister benadrukte dat het Amerikaanse leger de voorbije maanden in Irak "herhaaldelijk aangevallen werd door milities die door Iran gesteund werden.” “Generaal Soleimani was de spil van de operaties waarbij partijen een volmacht kregen om naburige soevereine naties te ondermijnen en Iraanse vijanden aan te vallen", zegt Wallace. “Volgens het internationaal recht mogen de Verenigde Staten zich verdedigen tegen degenen die een imminente bedreiging vormen voor hun burgers.”

De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf met de Indische Oceaan en is een belangrijke handelsroute. Een groot deel van de wereldwijde olie-export van de wereld gebeurt via die zeestraat.