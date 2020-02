Amerikanen zeggen dat Iran raketten ontwikkelt onder mom van satellietlancering HLA

11 februari 2020

16u11

Bron: Belga 1 Iran De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft Iran ervan beschuldigd zijn kennis inzake militaire raketten te versterken onder het mom van een satellietlancering. Hij riep op om de druk op het regime in Teheran op te voeren. "De technologie die nodig is om satellieten de ruimte in te sturen en om ballistische raketten af te vuren is gelijkaardig en zelfs inwisselbaar", zei de Amerikaanse minister.

Iran heeft zondag een nieuwe satelliet voor wetenschappelijke observatie de ruimte ingestuurd. Volgens Iran gaat het om een vreedzaam programma. De VS spreken van een provocatie. “We blijven de druk opvoeren op het regime in Iran, zodat ze hun opstelling wijzigen”, zei Mike Pompeo in een persbericht, waarin hij de “gevaarlijke activiteiten” van Iran op het vlak van ballistische raketten veroordeelde.

Iran had de satelliet de naam Zafar gegeven, ‘overwinning’ in het Farsi. Het was de bedoeling dat een raket het stuk ruimtetechnologie op een hoogte van 530 kilometer in een baan rond de aarde zou brengen, maar dit mislukte. De satelliet moest volgens Iran onder meer gegevens gaan verzamelen die van pas zouden komen bij het bestuderen van aardbevingen en voor de landbouw.

De satellietlancering gebeurde in een periode van spanning tussen Teheran en Washington die volgde op de eenzijdige terugtrekking van de VS in mei 2018 uit het akkoord over het Iraanse atoomprogramma. De spanningen liepen de voorbije weken nog op door de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani door de VS.