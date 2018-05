Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken legt maandag plan voor herziene nucleaire deal met Iran voor KVE

18 mei 2018

18u32

Bron: Belga 1 Iran De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gaat maandag een diplomatiek plan voorleggen om een nieuw nucleair akkoord met Iran te bereiken. Dat heeft het State Department vandaag aangekondigd.

Bedoeling is een "kader" te creëren dat "rekening houdt met de totaliteit van de bedreigingen door Iran", aldus een hooggeplaatste functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Details over de speech gaf hij niet, maar er zou worden ingespeeld op de bezorgdheid over de ballistische raketten van Teheran, het "aanwakkeren" door Iran van burgeroorlogen in de regio en een beter regime van inspecties.

Volgens de functionaris wordt zeer nauw samengewerkt met de Europese partners om tot een herziening van de deal te komen. "We hadden zeer goede gesprekken met Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië." Hij voegde eraan toe dat de mate van onenigheid tussen de Verenigde Staten en Europa over de kwestie wordt overdreven.

Zoals bekend is Washington uit het nucleaire akkoord met Iran gestapt. De EU probeert via tegenmaatregelen de gevolgen van die terugtrekking te counteren. De VS is van plan de opgeschorte economische sancties tegen Iran opnieuw in te voeren. Ook Europese bedrijven zouden daardoor getroffen worden, als ze tegelijkertijd met Iran en de VS zaken zouden willen doen.