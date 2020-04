Al meer dan 700 goedgelovige Iraniërs gestorven na drinken alcohol als vals geneesmiddel tegen corona jv

28 april 2020

17u34

Bron: Al Jazeera 8 Iran Iran is met 5.877 doden zwaar getroffen door het coronavirus. Op de koop toe circuleert er ook een hardnekkig gerucht dat alcohol zou helpen in de strijd tegen Covid-19. Zo stierven al meer dan zevenhonderd Iraniërs door methanolvergiftiging.

Volksgezondheid in Iran waarschuwt de bevolking voor de hoax dat alcohol een geneesmiddel tegen het nieuwe coronavirus zou zijn. Moslims mogen geen alcohol drinken en Iraniërs zijn dan ook aangewezen op het illegaal stoken ervan, waarbij het giftige methanol kan vrijkomen. Met vaak fatale gevolgen. Uit een verslag van de Iraanse overheid van vorige maand blijkt dat er in een periode van twee maanden tien keer meer gevallen van alcoholvergiftiging werden vastgesteld in Iran dan in heel 2019. Waarschijnlijke verklaring: de Covid-19-epidemie.

Tussen 20 februari en 7 april vielen er 728 doden, terwijl er vorig jaar in Iran ‘maar’ 66 doden door alcoholvergiftiging te betreuren vielen. Zelfs kinderen blijken alcohol tot zich te nemen in de hoop immuniteit tegen het coronavirus te bekomen, terwijl dat helemaal niet het geval is. Meer dan 5.000 Iraniërs raakten vergiftigd door methanol, een alcoholsoort die je niet kan ruiken of proeven in zelfgestookte drankjes. Zo’n 90 personen liepen daardoor oogschade en zelfs blindheid op. Het aantal blinden door alcoholvergiftiging kan volgens de overheid nog fors oplopen.

Bleekmiddel

Iran verplicht nu fabrikanten van toxische methanol om een kleurstof toe te voegen aan hun producten zodat de bevolking het onderscheid kan maken met ethanol, de alcoholsoort waarmee je wonden kan ontsmetten en die in alcoholhoudende dranken zit.

Vorige week suggereerde de Amerikaanse president Donald Trump op een persconferentie nog dat het injecteren van bleekmiddel Covid-19-patiënten zou kunnen genezen. Trump kreeg daarna een storm van kritiek over zich heen. Experts en fabrikanten moesten in allerijl de mensen waarschuwen dat het levensgevaarlijk is om een desinfectiemiddel in te nemen.