"Iran trekt zich terug uit nucleair akkoord indien nodig" Redactie

29 augustus 2018

16u15

Bron: Belga 1 Iran Iran zal niet twijfelen om zich terug te trekken uit het nucleair akkoord van 2015 als dat niet langer zijn nationale belangen dient. Dat zegt ayatolah Khamenei, de hoogste leider van Iran.

"Als we tot de vaststelling komen dat het niet langer onze nationale belangen dient, zullen we ons eruit terugtrekken", zegt Khamenei in een mededeling na een bijeenkomst met de regering.

De nucleaire deal met Iran, waarin het land belooft geen atoomwapen meer na te streven, werd gesloten met vijf grootmachten in 2015. In mei van dit jaar trok de Amerikaanse president Donald Trump zijn land eenzijdig terug uit het akkoord. Sindsdien gelden er opnieuw zware Amerikaanse sancties tegen het land. Europa tracht de overeenkomst te redden.

Den Haag

Iran brengt het akkoord nu nog meer aan het wankelen en wijst nieuwe gesprekken met de VS af. "De Amerikanen willen doen geloven dat ze eender wie rond de onderhandelingstafel kunnen brengen", aldus Khamenei. "Maar er zal geen enkele onderhandeling plaatsvinden."

Iran procedeert intussen wel voor het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag tegen de Amerikaanse sancties. Verschillende multinationals, waaronder Total, Peugeot, Renault en Siemens, hebben immers al aangekondigd weg te trekken uit het land, uit vrees voor de Amerikaanse maatregelen.