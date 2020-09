“Iran overweegt moordaanslag op Amerikaanse ambassadeur” kv

14 september 2020

03u53

Bron: ANP 0 Iran De Iraanse regering overweegt een moordaanslag op de Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Afrika. Dat zou blijken uit Amerikaanse inlichtingenrapporten, meldt nieuwssite Politico op basis van een ingewijde en iemand die de inlichtingen heeft gezien.

Iran blijft op zoek naar manieren om wraak te nemen voor de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani die in januari door een Amerikaanse drone-aanval omkwam. Als de aanslag wordt uitgevoerd, zet dat de toch al zeer gespannen verhoudingen tussen de VS en Iran verder onder druk. De Amerikaanse president Donald Trump zou onder zware druk komen te staan om terug te slaan, schrijft Politico.

Amerikaanse functionarissen zijn sinds het voorjaar op de hoogte van een algemene bedreiging tegen de ambassadeur, Lana Marks, aldus de functionarissen. Maar de informatie over de dreiging voor de ambassadeur is de afgelopen weken specifieker geworden. De Iraanse ambassade in Pretoria is betrokken bij het complot, zei de Amerikaanse regeringsfunctionaris. Marks is op de hoogte gebracht van de dreiging, aldus de regeringsfunctionaris.



Marks werd in oktober vorig jaar beëdigd als Amerikaanse ambassadeur. Ze kent Trump al meer dan twee decennia. Ze werd geboren in Zuid-Afrika en spreekt enkele van de belangrijkste talen van het land, waaronder Afrikaans en Xhosa. De inlichtingendiensten weten niet precies waarom de Iraniërs het gemunt hebben op Marks, die weinig of geen bekende banden met Iran heeft. Het is mogelijk dat de Iraniërs rekening houden met haar lange vriendschap met Trump, zei de Amerikaanse regeringsfunctionaris.