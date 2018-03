Iran ziet nucleair akkoord in gevaar na aanstelling nieuwe VS-minister Buitenlandse Zaken kv

15 maart 2018

19u20

Bron: Belga 3 De benoeming van de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vormt volgens Iran een mogelijke bedreiging van het nucleair akkoord. "De veranderingen op het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken tonen duidelijk aan dat de VS plannen heeft om uit de deal te stappen", zei de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi vandaag volgens de media.

Het akkoord staat momenteel op het scherp van de snede. Nu moet vooral het EU-trio -Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië- beslissen of het zich aan de deal houdt of dat het de anti-Iraanse koers van de Amerikaanse regering van Donald Trump wil volgen, klinkt het.

Sabotage

Het akkoord is volgens Araghchi zonder de Amerikanen niet werkbaar. Als ze er uitstappen, zullen de VS via verschillende wegen, bijvoorbeeld door nieuwe economische sancties, proberen de deal te saboteren. Dan zou het akkoord ook voor Iran niet meer van nut zijn met een Iraanse uitstap als logische consequentie. Dat aspect wil Araghchi ook bij de voor vrijdag in Wenen geplande ontmoeting met vertegenwoordigers van de 5+1 groep - de vijf vetomachten plus Duitsland - bespreken.

De 54-jarige Pompeo wordt beschouwd als behoorlijk conservatief. Hij volgt compleet de harde lijn van Trump, vooral dan wat betreft Iran en het Weense nucleair akkoord van 2015. Met hem is voor vele analisten in het land een exit van de VS uit het akkoord hoogstwaarschijnlijk.

Gisteren zei de Iraanse woordvoerder van Buitenlanse Zaken, Bahram Ghassemi, nog dat de benoeming van Pompeo een interne politieke beslissing was. Voor Iran is het algemeen Amerikaans buitenlands beleid van belang en niet de personen, klonk het.

Naleving akkoord

Dinsdag verklaarde generaal Joseph Votel, de bevelhebber van de troepen in het Midden-Oosten, voor een senaatscommissie in Washington overigens nog dat hij de mening deelt van Defensieminister Jim Mattis en stafchef Joe Dunford dat het in het belang van de VS is dat het nucleair akkoord met Iran wordt nageleefd. Trump van zijn kant wil de deal opblazen. "Vanuit mijn standpunt is de deal een oplossing voor een van de belangrijkste bedreigingen waarmee we door Iran werden geconfronteerd. Indien het akkoord verdwijnt, moeten we een andere oplossing zoeken voor het kernwapenprogramma van Iran. Dus ja, ik deel de mening van Mattis en Dunford", voegde hij eraan toe.

Het nucleair akoord met Iran werd in 2015 door de VS, China, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland onderhandeld. Iran verplicht zich daarin voor minstens tien jaar een wezenlijk deel van zijn atoomprogramma te beperken, waardoor het land geen kernwapens kan ontwikkelen. In ruil werden de sancties tegen Teheran opgeheven en een normalisering van de economische betrekkingen met het Westen in het vooruitzicht gesteld.