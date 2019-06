Iran ziet af van twee verbintenissen uit nucleair akkoord KVE

25 juni 2019

18u19

Bron: Belga 1 Iran onttrekt zich "vanaf 7 juli resoluut" van twee verbintenissen die het heeft aangegaan in het kader van het internationale akkoord van 2015 over zijn nucleaire programma. Dit heeft het persbureau Fars vandaag gemeld, onder aanhaling van een hoge Iraanse functionaris.

In een context van toenemende spanningen had Teheran op 8 mei verklaard dat het zich niet meer gebonden achtte door de beperkingen op verrijkt uranium en voorraden zwaar water uit het akkoord dat in 2015 in Wenen gesloten werd met zes internationale grootmachten. De verklaring was een reactie op de beslissing van Washington om unilateraal uit het akkoord te stappen en weer sancties op te leggen aan de islamitische republiek.

Admiraal Ali Shamkhani, secretaris-generaal van de Hoge Raad van Nationale Veiligheid van Iran, zegt nu volgens Fars dat hij genoeg heeft van de arrogantie van de Europese landen bij het akkoord (Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië). Die oefenen volgens hem toenemende druk uit om Iran te dwingen zijn beloftes na te komen, zonder dat de andere partijen hun beloftes houden.

"De tweede etappe van het plan voor de afbouw van de verbintenissen die Iran heeft aangegaan, begint bijgevolg resoluut vanaf 7 juli", zo zou voorts in een nota van de secretaris-generaal staan. Het gaat volgens Fars ook om het antwoord van Iran op de agressie van de Amerikaanse drone die op 20 juni werd neergeschoten.

