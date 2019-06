Iran zegt nieuw spionagenetwerk van CIA te hebben opgerold HR

18 juni 2019

15u01

Bron: Belga 0 Buitenland Iran heeft een “nieuw netwerk” van voor de VS werkende spionnen opgerold, zo heeft het officiële persbureau Irna gemeld. In een periode van spanningen tussen beide landen gewaagt het van een “grote klap” voor Washington.

“Op basis van onze eigen inlichtingen en bij de Amerikaanse (inlichtingen)diensten vergaarde aanwijzingen hebben wij onlangs nieuwe rekruten ontdekt die door de Amerikanen in dienst zijn genomen en hebben wij dit nieuw netwerk ontmanteld”, meldt Irna op gezag van wat het het hoofd van de contraspionage op het Ministerie voor de Inlichtingen noemt.

Volgens het staatspersbureau heeft de Centrale Amerikaanse Inlichtingendienst CIA het netwerk op poten gezet. Sommige leden ervan zijn reeds gearresteerd en ter beschikking van de justitie gesteld.

Irna gaf geen cijfers.

Operatie in 2013

Voor andere arrestanten is bijkomend onderzoek nodig, zegt het persbureau, eraan toevoegend dat Iran bij de operatie heeft samengewerkt met buitenlandse bondgenoten. Namen noemde Irna niet. Ook is onduidelijk of de verdachten alleen maar in Iran of ook elders zijn gearresteerd.

De Iraanse staatstelevisie zond vandaag een speciaal programma uit met details over een operatie in 2013 waarbij volgens Teheran een ander netwerk van de CIA is opgerold.