Iran zegt dat het Amerikaanse cyberaanval heeft afgeslagen: “Ze proberen het, maar zonder succes” ADN

24 juni 2019

12u56

Bron: ANP 0 Iran zegt dat het een Amerikaanse cyberaanval heeft afgeslagen. “Ze proberen het, maar hebben nog geen succesvolle aanval uitgevoerd”, stelt de Iraanse minister van Telecommunicatie Mohammad Javad Azari Jahromi. Volgens persbureau Reuters noemt hij de aanvallen "cyberterrorisme".

The Washington Post meldde zaterdag dat de Verenigde Staten met een cyberaanval de Iraanse raketlanceerinstallaties heeft uitgeschakeld. Die stap zou Washington hebben genomen toen een militaire aanval op het laatste moment was afgeblazen door president Donald Trump, nadat Iran een Amerikaanse drone uit de lucht had geschoten.

Nog volgens de Washington Post moesten de cyberaanvallen aanvankelijk dienen als antwoord op de aanvallen van midden juni op olietankers in de Straat van Hormuz. Washington wijst voor die aanvallen met beschuldigende vinger naar Iran, maar Teheran ontkent elke betrokkenheid.