Iran zal zich aan nucleair akkoord houden ‘mits Europa concessies doet’ RL

15 februari 2020

01u57

Bron: Belga, CNN 2 Iran is bereid haar terugtrekking uit het nucleair akkoord (deels) terug te draaien in ruil voor “aanzienlijke” economische concessies van Europa. Dat heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif vrijdag verklaard in München.

In 2015 had Iran een akkoord gesloten met China, Frankrijk, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten (de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties) plus Duitsland en de Europese Unie.

De historische overeenkomst hield in dat Iran haar kernprogramma zou limiteren: een aanzienlijke verlaging van de productie van verrijkt uranium, het afbouwen van de voorraad uranium en het toelaten van internationale inspecties. Doel van het akkoord was het voorkomen dat Iran een kernwapen zou kunnen bouwen.



In ruil voor de Iraanse tegemoetkoming, beloofden de andere landen de economische sancties tegen Iran deels terug te draaien, waardoor Iran makkelijker haar olie kon exporteren, en bevroren buitenlandse tegoeden van het land weer zouden vrijkomen.

Trumps terugtrekking

Maar in 2018 stapte Washington als eerste uit het akkoord, waarna Teheran de regels niet meer strikt volgde. Nadat de VS de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Irak hadden vermoord, liet Teheran in januari weten zich helemaal niet meer te zullen houden aan de bepalingen van het akkoord.

Op de veiligheidsconferentie in München verklaarde Zarif dat Iran onder bepaalde voorwaarden kan instemmen met een striktere toepassing van de overeenkomst. Iran zou de maatregelen om uit de overeenkomst te stappen kunnen "vertragen of terugdraaien" afhankelijk van wat Europa doet, aldus Zarif.