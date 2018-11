Iran zal "met trots" de economische sancties omzeilen die VS opleggen AW

05 november 2018

09u19

Bron: Belga 0 Iran gaat de nieuwe Amerikaanse sancties die vandaag ingaan "met trots omzeilen". Dat zei de Iraanse president Hassan Rohani in een toespraak. De sancties zijn vooral gericht tegen de olie- en financiële industrie.

"Ik kondig aan dat we trots jullie illegale en oneerlijke sancties gaan omzeilen, aangezien ze ingaan tegen het internationaal recht", aldus Rohani in een televisietoespraak.



Amerikaans president Donald Trump kondigde vorige week aan dat hij de sancties tegen Iran, die eerder werden opgeheven in het kader van het nucleair akkoord met Iran uit 2015, opnieuw invoert. In mei van dit jaar kondigde Trump aan dat de VS zich terugtrokken uit het volgens hem slechte akkoord, dat werd gesloten tussen Iran, de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, Duitsland en de Europese Unie.

Intimidatie

"We bevinden ons in een situatie van economische oorlog en we worden geconfronteerd met de macht van intimidatie. Ik denk niet dat er in het Witte Huis ooit al iemand is geweest die zo ingaat tegen het internationaal recht en de internationale conventies", zei Rohani nog.