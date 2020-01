Iran zal dood Soleimani wreken "op gepaste plaats en moment" TT

03 januari 2020

17u22

Bron: Belga 6 De dood van de belangrijke Iraanse generaal Qassem Soleimani zal "op de gepaste plaats en het gepaste moment" gewroken worden. Dat heeft het hoogste Iraanse veiligheidsorgaan, de Nationale Veiligheidsraad, laten weten na een urenlange vergadering.

“De Verenigde Staten moeten weten dat de criminele aanval tegen generaal Soleimani de grootste fout van het land is", aldus het communiqué. "Het Amerikaanse regime is verantwoordelijk voor de gevolgen van dit criminele avontuur. Dit was de grootste Amerikaanse strategische blunder in de regio, en Amerika zal niet gemakkelijk aan de gevolgen kunnen ontsnappen. Deze criminelen zullen een harde wraakoefening ondergaan, op de gepaste plaats en het gepaste moment.”

Qassem Soleimani kwam afgelopen nacht om het leven na een Amerikaanse drone-aanval in Bagdad, uitgevoerd door het Amerikaanse leger. Volgens de Amerikaanse regering was Soleimani een aanval aan het plannen die elk moment uitgevoerd kon worden en waarbij “honderden Amerikaanse levens op het spel stonden”. “Het risico door niets te doen tegenover Iran was gigantisch. Het staat buiten kijf dat de aanval Amerikaanse levens heeft bespaard”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

Ook volgens president Donald Trump beraamde Soleimani plannen om Amerikanen te doden, nadat Iran - nog steeds volgens de VS - deze week al achter de protesten tegen de Amerikaanse ambassade in Bagdad zaten. Republikeins senator Marco Rubio verklaarde vanavond dat Soleimani op aansturen van de Iraanse geestelijke leider Ali Khamenei een coup voorbereidde in Irak.

