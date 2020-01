Iran woedend na Amerikaans dreigement aan Europa: “Integriteit verkocht” om heffingen te vermijden TT

16 januari 2020

14u52

Bron: Belga 0 De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif beschuldigt de EU ervan naar de pijpen van de Verenigde Staten te dansen in het conflict tussen Teheran en Washington. Na een ontmoeting met de Europese hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid Josep Borrell tweette Zarif onder meer dat de EU "haar integriteit heeft verkocht". Duitsland bevestigt ondertussen dat de Verenigde Staten ermee gedreigd hebben importtarieven te heffen op Europese auto's als Brussel niet harder zou optreden tegen Teheran.

Volgens Duits minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer “bestaat die dreiging”, zei ze tijdens een persconferentie in Londen.

The Washington Post had eerder bericht over het dreigement van president Donald Trump. Hij zou hebben gedreigd met importheffingen van 25 procent op Europese auto’s als Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk het dispuutmechanisme in de Irandeal niet in werking zouden brengen. Dat mechanisme zit in het internationale akkoord over het kernprogramma van het land. Op 6 januari kondigden die drie landen aan het mechanisme effectief in gang te zullen zetten.

Iran, China, de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Duitsland ondertekenden dat akkoord in 2015 in Wenen. Washington trok zich in 2018 unilateraal terug. Als reactie op de Amerikaanse terugtrekking en de spanningen in de regio met onder andere de moord op generaal Qassem Soleimani, leeft Teheran steeds meer punten uit het akkoord niet meer na.

De Europese toegeving maakte ook de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif woedend. Hij sprak vanmiddag met Europees buitenlandvertegenwoordiger Borrell in New Delhi, India. “De E3 (de EU plus Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, red.) zegt dat ze zich aan de verplichtingen in het Iranakkoord hebben gehouden. Reality check: nul import van Iraanse olie, embargo op Iraanse banken, een exodus van Europese bedrijven in Iran”, klinkt het bij Zarif.

“Uitverkocht”

Concreet beschuldigt hij de Europeanen ervan naar de pijpen van Trump te dansen. “De E3 heeft de overblijfselen van de Irandeal uitverkocht om nieuwe Trump-tarieven te vermijden. Het zal niet werken, vrienden. Jullie hebben zijn appetijt alleen maar groter gemaakt”, tweette Zarif. “Als je je integriteit wil verkopen, doe gerust. Maar beweer niet dat je moreel beter bent.”

Borrell drong er bij zijn Iraanse collega niettemin op aan de bepalingen in het nucleair akkoord van 2015 te respecteren. De Europese Commissie reageert voorlopig niet op de beschuldigingen. "Het is niet aan ons om daarop te reageren. Als E3 spreken wij met alle betrokkenen met het doel om het nucleair akkoord in leven te houden", zei een woordvoerder. "Als wij iets te bespreken hebben, kritiek of suggesties willen geven, dan zullen we dat op de goede oude manier doen: aan tafel of aan de telefoon, niet via eender welk communicatiemiddel in het publieke domein."

De Commissie benadrukt wel dat ze in nauw contact blijft staan met Teheran, en dat Borrell "een grote persoonlijke toewijding" heeft om het dossier tot een goed einde te brengen. "We willen er bij alle partners op hameren om hun verplichtingen na te komen. Als we deze deal willen zien overleven, dan moeten we teruggaan naar de volledige naleving van alle verplichtingen."

Appeasement confirmed.



E3 sold out remnants of #JCPOA to avoid new Trump tariffs.



It won't work my friends. You only whet his appetite. Remember your high school bully?



If you want to sell your integrity, go ahead. But DO NOT assume high moral/legal ground.



YOU DON'T HAVE IT. pic.twitter.com/tePZhN2E4X Javad Zarif(@ JZarif) link