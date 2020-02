Iran wist meteen dat het Oekraïens vliegtuig neerschoot, blijkt uit gelekt audiofragment YV

03 februari 2020

12u06

Bron: AP, Eigen berichtgeving 2 Uit een gelekt audiofragment blijkt dat Iran enkele minuten na de crash al wist dat ze het Oekraïense vliegtuig op 8 januari met twee raketten had neergehaald. De Oekraïense president Volodymyr Zelenskiy bevestigde dat op Oekraïense televisie. Iran ontkende dagenlang dat het iets met de ramp te maken had.

In de gelekte opname is een gesprek tussen een Iraanse luchtverkeersleider en een Iraanse piloot te horen. In de opname vertelde de piloot aan de luchtverkeersleider dat hij dacht een raket te zien en daarna een ontploffing zag. De verkeersleider probeerde nadien de Oekraïense vlucht te bereiken, zonder succes.

Iran bevestigt echtheid opnames

“De nieuwe opnames van de communicatie bewijzen dat Iran vanaf het begin wist dat het vliegtuig neergeschoten was door een raket”, klinkt het bij de Oekraïense president. Maandag erkende ook de woordvoerder van het Iraanse onderzoeksteam, Hassan Rezaeifar, de echtheid van de opnames en zei dat de opnames waren overgedragen aan onderzoekers van Oekraïne. Iran is niet tevreden met het lek en kondigde daarom aan dat het geen bewijs meer zal overdragen aan Oekraïne.

De regering van Iran hield dagenlang vol dat het niet wist dat ze het vliegtuig had neergeschoten. Zelfs nadat onder meer Canada, de VS, het Verenigd Koninkrijk en Nederland zeiden informatie te hebben waaruit blijkt dat het vliegtuig met een raket werd neergehaald.

Door de crash kwamen alle 176 inzittenden om het leven. Het neerhalen van het vliegtuig kwam enkele uren nadat Iran een luchtmachtbasis in Balad, nabij Bagdad, Irak waar Amerikanen verbleven had aangevallen. Dat deed Iran als vergelding op de drone-aanval van de Verenigde Staten waarbij top-generaal van Iran, Qassem Soleimani, gedood werd.

