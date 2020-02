Iran wil na mislukte pogingen weer satelliet lanceren YV

03 februari 2020

16u12

Bron: Belga 0 Iran wil “binnen enkele dagen” opnieuw proberen een satelliet in een baan om de aarde te brengen. Dat heeft het hoofd van het Iraans ruimtevaartbureau, Morteza Berari, bekendgemaakt. Een precieze datum noemde hij niet, maar volgens minister van Informatie en Communicatietechnologie Mohammad Javad Azari-Jahromi moet de satelliet aan het einde van de week vertrekken.

In 2019 heeft Iran al zeker twee keer geprobeerd om een satelliet te lanceren, maar dat mislukte telkens. De productie van de satelliet Zafar begon volgens de ruimtevaart-topman drie jaar geleden met inbreng van 80 Iraanse wetenschappers. De kunstmaan weegt 113 kilo en kan dagelijks op 530 km hoogte vijftien baantjes rondom onze planeet trekken.

“Niet bang om te falen”

De lancering gebeurt met een Simorgh-draagraket en de satelliet moet meer dan achttien maanden operationeel zijn. De hoofdopdracht bestaat uit het verzamelen van foto's, zegt het hoofd van het Iraans ruimtevaartbureau. Hij beklemtoonde de nood van Iran om satellieten te hebben, in het bijzonder om aardbevingen te bestuderen en te voorspellen, om natuurrampen te vermijden en de landbouw te ontwikkelen."We zijn niet bang om te falen en we verliezen de hoop niet", aldus Javad.

De Verenigde Staten verdenken Iran ervan satellietlanceringen te gebruiken om intercontinentale raketten te testen. Die raketten zouden volgens de VS in plaats van satellieten ook kernkoppen over een grote afstand kunnen vervoeren. Iran ontkent dat het hiermee te maken heeft.

In 2009, 2011 en 2012 lanceerde Iran succesvol satellieten.