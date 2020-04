Iran wil dat Washington zich verantwoordt voor ‘wrede’ sancties JG

23 april 2020

15u49

Bron: Belga 1 Teheran heeft de Verenigde Staten vandaag opgeroepen zich te verantwoorden voor de ‘wrede’ sancties die de VS hebben opgelegd aan Iran, dat zwaar getroffen is door het coronavirus.

Teheran beschuldigt Washington ervan de gezondheidscrisis in Iran erger te maken door de zware Amerikaanse sancties die in 2018 werden opgelegd nadat de VS het nucleaire akkoord unilateraal hadden opgezegd.

Het ministerie van Volksgezondheid kondigde vandaag aan dat nog eens 90 mensen zijn overleden aan Covid-19. De epidemie heeft in Iran nu al 5.481 mensen het leven gekost.

"Vandaag heeft het coronavirus zich niet alleen in Iran, maar in bijna alle landen verspreid. Gezamenlijke actie is nodig om dit aan te pakken", verklaart de Iraanse viceminister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi. "Bovenop de strijd tegen het virus krijgt Iran te maken met illegale en onmenselijke Amerikaanse sancties, waardoor de druk op de Iraanse bevolking verdubbeld wordt. Het Iraanse volk heeft het recht toegang te hebben tot zijn financiële middelen om de ziekte te bestrijden en de economische gevolgen aan te pakken. De wrede en unilaterale sancties van de VS tegen Iran zijn een manifeste schending van resolutie 2231 van de VN-Veiligheidsraad, en de internationale gemeenschap moet de VS dus vragen hierover verantwoording af te leggen."

Op papier zijn zaken als medicijnen en medische apparatuur niet onderhevig aan de sancties, maar in realiteit weigeren internationale banken - ongeacht de aard van de producten - een transactie waarbij Iran betrokken is. Zo willen ze vermijden dat de VS maatregelen nemen tegen hun instelling.

Incidenten in Perzische Golf

Recent is de spanning tussen Iran en de VS weer opgelaaid na enkele incidenten in de Perzische Golf. Volgens de Amerikaanse marine hebben schepen van de Iraanse Revolutionaire Garde er Amerikaanse marineschepen gevaarlijk en intimiderend benaderd.

Woensdag dreigde de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter met een hard optreden tegen de Iraanse marine. Hij heeft de Amerikaanse marine de opdracht gegeven alle Iraanse schepen te beschieten en te vernietigen die Amerikaanse schepen lastigvallen. Donderdag reageerde Teheran dat een snelle en beslissende reactie zal volgen op eventuele Amerikaanse acties tegen Iran. "Wij kondigen aan dat we bij de verdediging van onze nationale veiligheid, maritieme grenzen, onze belangen op zee en de veiligheid van onze schepen volledig vastberaden en serieus zijn", stelde generaal Hossein Salami, commandant van de Islamitische Revolutionaire Garde.

Lees ook:Trump dreigt met agressie tegen Iraanse marine: “Beschieten en vernietigen”

Meer over politiek

Iran

VS