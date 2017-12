Iran wil betere relatie met Saoedi's "die meestal onzin uitkramen" LB

09u58

Bron: ANP 0 Photo News De Iraanse president Hassan Rohani. Ondanks de politieke geschillen staat Iran open voor een verbetering van de betrekkingen met Saoedi-Arabië, heeft de Iraanse president Hassan Rohani vandaag gezegd. Riyad moet dan wel de eerste stap zetten en zijn koers bijstellen, met name in de burgeroorlog in Jemen en de houding tegenover Israël.

De Saoediërs "praten veel en meestal onzin, maar ook daarmee hebben wij geen problemen'', zei Rohani. Wat Iran stoort zijn de Saoedische bombardementen op Jemen en hun houding om Israël als vriend te beschouwen en Iran als vijand. Riyad moet zich weer concentreren op de belangen van het eigen volk en de regio, zei de Iraanse president.

Riyad heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken, nadat demonstranten vorig jaar de Saoedische ambassade in Teheran hadden bestormd en het gebouw deels in brand hadden gestoken. Rohani heeft die bestorming veroordeeld en hij heeft aangeboden de schade te vergoeden. Het overwegend sjiitische Iran en het overwegend soennitische Saoedi-Arabië denken ook verschillend over de conflicten in Syrië en Jemen.