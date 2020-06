Iran wil Amerikanen iets duidelijk maken met nagebouwd vliegdekschip KVE

10 juni 2020

11u41

Bron: AP, Die Welt 0 Satellietbeelden tonen een gigantisch schip in de Perzische Golf. Het gevaarte is nep en moet een Amerikaans vliegdekschip voorstellen dat volledig is nagebouwd door Iran. In 2015 deed het land iets soortgelijk en dan kennen we wellicht ook het lot dat dit schip zal beschoren zijn. Iran heeft een duidelijke boodschap voor de Amerikanen.

Deze drijvende reus kon dan ook niet onopgemerkt blijven. Het gevaarte is immers zichtbaar op satellietbeelden. Iran heeft in de havenstad Bandar Abbas in het zuiden van het land een nepmodel van een door kernenergie aangedreven Amerikaans vliegdekschip gebouwd.

De Verenigde Staten varen wel vaker met dergelijke vliegdekschepen van de Straat van Hormuz naar de Perzische Golf. Deze zeestraat is van levensbelang in de wereldwijde oliehandel en altijd een bron van politiek conflict.

Nieuwe spanningen

Het nep-vliegdekschip, dat ongeveer 200 meter lang is en een derde kleiner dan het origineel, is gebouwd in tijden van nieuwe spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde er al mee hard op te treden tegen de Iraanse marine, als die Amerikaanse schepen zou lastigvallen. Iran van zijn kant heeft aangekondigd dat - na de dood van de topgeneraal Qassem Soleimani in januari - een vermoedelijke spion zal worden geëxecuteerd. De man zou informatie over Soleimani aan Israëlische en Amerikaanse inlichtingendiensten hebben verstrekt.

Tot dusver is er geen officiële informatie over wat de plannen van Iran zijn met het schip, waarop ook nog eens 16 nep-straaljagers zijn geplaatst. Maar er is wel een sterk vermoeden.

Iran deed vijf jaar geleden al eens hetzelfde. Men gaat er nu trouwens van uit dat er een verbeterde versie is gebouwd van het schip van destijds. Toen werd het nep-gevaarte minutenlang aangevallen met granaten en werden speciale eenheden ingezet om het tot zinken te brengen. Gezonken is het toen evenwel niet.

Het land had toen alvast één doel: aan de Verenigde Staten tonen dat het er niet voor terugschrikt om een Amerikaans vliegdekschip aan te vallen.