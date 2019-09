Iran weerlegt beschuldigingen van VS en zegt niets te maken te hebben met droneaanval op Saudische olie-installaties AW

15 september 2019

11u21

Bron: Belga 1 Iran weerlegt de beschuldigingen van de Verenigde Staten dat het verantwoordelijk is voor de droneaanval op twee belangrijke olie-installaties van het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco. "Deze willekeurige beschuldigingen zijn onbegrijpelijk en krankzinnig", aldus de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De aanval van gisteren viseerde twee installaties van de staatsoliereus in de oostelijke provincie Bugya. Het ging om de installaties van Abqaiq en Khurais. Het was de grootste aanval op de olie-infrastructuur van Saudi-Arabië tijdens het huidige conflict in Jemen.

Op het olieveld van Abqaiq, in het noordoosten van het land, staat de grootste olieraffinaderij ter wereld. Het veld in Khurais, tussen de hoofdstad Riyad en de Perzische Golf, is een van de belangrijkste olievelden van het land.

Later die dag eisten Jemenitische Houthi-rebellen, die banden hebben met Iran, de aanvallen op. Maar volgens de VS zitten niet de Houthi-rebellen maar Iran achter de aanval. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pomeo noemde het "een ongekende aanval op de energievoorziening van de wereld". Ook president Trump wees met een beschuldigende vinger naar Teheran. "De Verenigde Staten veroordelen de aanval van vandaag tegen belangrijke energie-infrastructuren. Gewelddadige acties tegen burgerzones en belangrijke infrastructuur voor de wereldeconomie verergeren de conflicten en het wantrouwen enkel", aldus het Witte Huis.

Iran weerlegt nu alle beschuldigingen. "Deze opmerkingen zijn bedoeld om de reputatie van Iran te ondermijnen", luidt het.

Productie tijdelijk stilgelegd

Na de droneaanval legde Saudi Aramco de productie tijdelijk stilgelegd. Ongeveer de helft van de productie is gestopt, wat neerkomt op 5,7 miljoen vaten ruwe olie.

De Saudi-Arabische effectenbeurs van Ryad verloor zondagochtend bij opening 3 procent. In de eerste paar minuten van de opening van de aandelenmarkt daalde de energiesector met 4,7 procent en verloren de bank- en telecommunicatiesector elk 3 procent.