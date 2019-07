Iran waarschuwt Westerse mogendheden op Golfregio te verlaten terwijl spanningen verder oplopen TT

12 juli 2019

10u23

Bron: Reuters 0 Iran heeft de Britten opgeroepen om “onmiddellijk” de olietanker vrijgegeven die vorige week in beslag werd genomen voor de kust van Gibraltar. Het land zegt ook zelf de veiligheid in zijn eigen regio te kunnen verzekeren en vindt dat Westerse mogendheden als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk er niets te zoeken hebben.

Britse troepen namen het Iraanse schip vorige week in beslag op verdenking dat het olie vervoerde naar Syrië, wat een inbreuk zou betekenen op de internationale sancties die er tegen dat land lopen. Iran roept al een week lang op het schip opnieuw vrij te geven en verscherpt nu zijn toon. “Dit is een gevaarlijk spel en heeft gevolgen. De legale voorwaarden voor de inbeslagname zijn niet geldig. Het schip vrijgeven zou in ieders belang zijn”, aldus een woordvoerder.

Gisteren kwam het opnieuw tot een confrontatie tussen Iran en het Verenigd Koninkrijk toen drie schepen van de Iraanse Nationale Garde een Britse olietanker confronteerden in de Straat van Hormuz. Pas toen een Brits fregat, dat de tanker begeleidde, zich voor de Iraanse schepen positioneerde en hen opriep zich terug te trekken, vertrokken de Iraniërs weer.

Iran ontkent die actie dan weer en roept het Westen op zich niet te moeien in de regio. “Buitenlandse machten moeten de regio verlaten. Iran en andere landen in het gebied zijn zelf in staat voor de veiligheid te zorgen”, klonk het nog bij de woordvoerder. “Iran heeft al vaker zijn bereidheid uitgedrukt om samen met zijn buren te spreken om discussies op te lossen.”

De Verenigde Staten kondigden deze week aan militaire bondgenoten te zullen zoeken om de veiligheid en de vrijheid van scheepvaart in de Golfregio te verzekeren. De Golf, en zeker de straat van Hormuz, is een van de belangrijkste zeeregio's ter wereld. Door de nauwe straat passeren dagelijks grote olietankers.