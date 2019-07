Iran waarschuwt: “We kunnen terugkeren naar situatie van voor internationaal akkoord” LH

15 juli 2019

17u15

Bron: Belga

Iran kan terugkeren naar de situatie zoals die was voor het afsluiten van het internationaal akkoord van 2015 over zijn nucleair programma. Dat heeft de woordvoerder van de Iraanse Organisatie voor Atoomenergie vandaag verklaard.

"Als de Europeanen en Amerikanen hun engagementen niet willen nakomen, dan kunnen ook wij onze engagementen terugdraaien en terugkeren naar de situatie van voor vier jaar geleden", zei Behrouz Kamalvandi volgens het officiële agentschap Irna. Als reactie op de Amerikaanse beslissing om zich eenzijdig terug te trekken uit het akkoord dat op 14 juli 2015 werd bereikt, is Iran begonnen met zich los te maken van zijn verbintenissen, opdat anderen het akkoord alsnog zouden willen redden.



"Deze maatregelen zijn niet uit koppigheid genomen. Ze zijn genomen opdat de andere partij tot rede zou terugkeren en zijn verplichtingen zou nakomen", zei Kamalvandi op een ogenblik dat de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU samen zijn in Brussel om het akkoord alsnog te redden.

Jaren overleg

Het akkoord werd afgesloten tussen Iran en de Groep van Zes (China, VS, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en Duitsland) na vele jaren van overleg. Het programma voorziet in een beperking van het atoomprogramma van Iran in ruil voor het opheffen van de internationale handelssancties tegen Iran.

Maar recent hebben de VS de sancties heringevoerd nadat ze uit het akkoord zijn gestapt. Dat is een streep door de rekening van Iran dat op economische groei had gerekend. Iran vraagt al maandenlang aan de VS om de sancties op te heffen en zo de mogelijkheid te krijgen om zijn olie te verkopen en om uit zijn economisch isolement te geraken.



Nadat de VS uit het akkoord zijn gestapt heeft ook Iran al verschillende keren te kennen gegeven dat ze het akkoord voor bekeken houden, als de Iraanse belangen niet worden gewaarborgd.