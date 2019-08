Iran waarschuwt VS voor gevolgen van inbeslagname tanker jv

19 augustus 2019

11u56

Bron: BELGA/DPA/AFP 0 Iran heeft Washington gewaarschuwd voor de gevolgen van de inbeslagname van een van haar tankers. De Grace 1 heeft gisteren onder haar nieuwe naam Adrian Darya-1 de wateren van het Britse grondgebied van Gibraltar mogen verlaten nadat het er wekenlang werd vastgehouden.

"Iran heeft via de officiële kanalen de nodige waarschuwingen naar Amerikaanse functionarissen gestuurd om zo'n fout niet te maken omdat het ernstige gevolgen kan hebben", vertelde Abbas Moussavi, woordvoerder van de Iraanse Buitenlandse Zaken, aan verslaggevers. De tanker is ondertussen op weg naar Griekenland.

De tanker werd op 4 juli in beslag genomen door Gibraltar omdat het olie naar Syrië zou vervoeren. De tanker mocht uiteindelijk donderdag vertrekken toen Iran verzekerd had dat de 2,1 miljoen vaten niet aan Syrië geleverd zouden worden. De Verenigde Staten hadden tot het einde toe tevergeefs geprobeerd om te voorkomen dat de tanker het land zou verlaten. Ondertussen is de tanker op weg naar de Griekse haven Kalamata.

Op grond van de Europese wetgeving, hadden de autoriteiten van Gibraltar geweigerd om het schip verder te bezetten. "Volgens de Europese wetgeving is Gibraltar niet in staat om de hulp te verlenen die de Verenigde Staten vraagt", zeiden ze gisteren.

De inbeslagname van de Grace 1 had een ernstige crisis veroorzaakt tussen het Verenigd Koninkrijk en Iran. Iran had na de inbeslagname van haar tanker op haar beurt een Britse olietanker in de Straat van Hormuz bezet. Maar de woordvoerder verzekert dat er geen sprake is van vergelding. "Er is geen verband tussen deze twee schepen", zei Moussavi. "Het schip heeft twee of drie maritieme overtredingen begaan."

"De rechtbank bekijkt de zaak nu. We hopen dat het onderzoek zo snel mogelijk wordt afgerond en dat er een uitspraak wordt gedaan", voegde de woordvoerder eraan toe.