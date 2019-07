Iran verrijkt uranium tot meer dan 4,5 procent tvc

08 juli 2019

13u12

Bron: Belga 0 Sinds vandaag verrijkt Iran uranium tot meer dan 4,5 procent. Dat bericht het Iraanse nieuwsagentschap Isna, op gezag van de woordvoerder van het internationale atoomenergieagentschap IAEA.

"Deze ochtend heeft Iran de drempel van 4,5 procent overschreden voor de verrijking van uranium", aldus Isna. Teheran had gisteren aangekondigd de bovengrens van 3,67 procent niet langer te zullen respecteren. Die overschrijding luidde de tweede, meer gevoelige fase in van de geleidelijke terugtrekking van Iran uit het nucleaire akkoord dat Teheran in 2015 had gesloten met de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad en Duitsland. Eerder had Iran ook al komaf gemaakt met de verplichting om maximaal 300 kilogram verrijkt uranium te stockeren.

Het akkoord tussen Iran en de permanente leden van de VN-veiligheidsraad plus Duitsland beperkt de nucleaire capaciteit van Iran. Het stelt dat Teheran niet meer dan 300 kilogram uranium mag verrijken tot de bovengrens van 3,67 procent. Dat niveau is voldoende voor civiele activiteiten - zoals de opwekking van elektriciteit en medische research - maar volstaat niet voor de ontwikkeling van een bom. Daarvoor is verrijking tot 90 procent nodig.

Sancties

De deal staat op de helling sinds de Amerikaanse president Donald Trump vorig jaar besloot om zijn land eenzijdig terug te trekken en opnieuw sancties in te voeren tegen Iran. Die sancties hebben het land in zwaar economisch weer gebracht. De Europese landen proberen Teheran aan boord te houden, onder meer door een transanctiesysteem Instex op poten te zetten dat moet helpen om de Amerikaanse sancties te omzeilen en de handel met internationale partners te vrijwaren.

De Europese inspanningen bevredigen Iran echter niet, en in mei kondigde Teheran aan dat het zich stapsgewijs aan zijn verplichtingen gaat onttrekken indien de andere partners er niet in slagen om de Iraanse economische belangen te beschermen en het land in staat te stellen om olie te verkopen.