Iran valt Israëlische doelwitten aan vanuit Syrië

10 mei 2018

01u15

Iran heeft vanuit Syrië twintig raketten afgevuurd op Israëlische militaire doelwitten op de Golanhoogvlakte. Dat zegt Jonathan Conricus, woordvoerder van het Israëlische leger, in de nacht van woensdag op donderdag. "Verscheidene raketten werden onderschept. Er zijn geen Israëlische slachtoffers."

Eerder op de avond waren de sirenes in de Golanhoogte afgegaan om burgers te waarschuwen dekking te zoeken.

Volgens Conricus zitten de Quds-brigades, de speciale eenheden van de Iraanse Revolutionaire Garde, achter de aanval. "Het Israëlische leger beschouwt deze Iraanse aanval als ernstig", aldus de luitenant-kolonel, die zegt dat Israël heeft gereageerd.

Bijna gelijktijdig berichtte Syrische staatsmedia in de nacht van woensdag op donderdag Israëlische bombardementen in Syrië. Daarbij zouden meerdere doelwitten in het zuidwestelijke gouvernement Quneitra, dat aan de Golanhoogten ligt, zijn geviseerd. Volgens het officiële persagentschap Sana werden onder meer raketten afgevuurd op de stad Madinat al-Baath.

Het is mogelijk een vergelding van Israëlische luchtaanvallen op Iraanse stellingen in Syrië. Daarbij vonden volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten acht Iraniërs de dood. Die beschietingen dinsdag kwamen enkele uren nadat de Amerikaanse president Donald Trump had bekendgemaakt dat zijn land de overeenkomst over het nucleaire programma van Iran opzegt. Israël is één van de weinige landen die die beslissing toejuicht.

De Golan werd in 1967 door Israël veroverd op Syrië en later ook geannexeerd. Het heeft een zwaarbewaakte grens met Syrië.