Iran valt Israëlische doelwitten aan vanuit Syrië, daarna "Israëlische bombardementen op Syrië" lva

10 mei 2018

01u15

Bron: AD, Belga 3 Iran heeft vannacht vanuit Syrië twintig raketten afgevuurd op Israëlische militaire doelwitten op de Golanhoogvlakte. "Verscheidene raketten werden onderschept. Er zijn geen Israëlische slachtoffers", zei Jonathan Conricus, woordvoerder van het Israëlische leger. Eveneens vannacht zou Israël bombardementen hebben uitgevoerd op meerdere doelwitten in Syrië, onder meer in de buurt van de hoofdstad Damascus. Dat melden de Syrische staatsmedia.

Volgens Jonathan Conricus, woordvoerder van het Israëlische leger, zitten de Quds-brigades, de speciale eenheden van de Iraanse Revolutionaire Garde, achter de aanval op de Golan. "Het Israëlische leger beschouwt deze Iraanse aanval als ernstig", aldus de luitenant-kolonel, die zei dat Israël had gereageerd.

Bijna gelijktijdig berichtte Syrische staatsmedia Israëlische bombardementen in Syrië. Daarbij zouden meerdere doelwitten in het zuidwestelijke gouvernement Quneitra, dat aan de Golanhoogten ligt, zijn geviseerd. Volgens het officiële persagentschap Sana werden onder meer raketten afgevuurd op de stad Madinat al-Baath, op het Syrische deel van de Golanhoogten.

Het Israëlische leger bevestigde daarna dat het meteen na de Iraanse bombardenten een vergeldingsaanval had uitgevoerd op het Syrische deel van de Golanhoogvlakte.

#BREAKING: Video of the launch of 20 missiles to the Golan Heights #Israel by Iranian forces in #Syria pic.twitter.com/l817xlcKnm Amichai Stein(@ AmichaiStein1) link

Damascus

Vanochtend vroeg kwamen er dan berichten van een militaire bron van het Duitse persagentschap DPA over bombardementen rond de hoofdstad Damascus. Het staatspersagentschap Sana bevestigt dat de Syrische luchtafweer "tientallen Israëlische raketten uit de lucht heeft geschoten" en dat Israël probeert om "luchtafweereenheden en radarsystemen" uit te schakelen, maar preciseert niet of de raketten boven Damascus werden onderschept.

Wat het precieze doelwit was van de nieuwe luchtaanvallen is niet meteen duidelijk. Een Syrische militaire bron zegt aan DPA dat voor de tweede dag op rij bombardementen zijn uitgevoerd in de regio Al-Kiswah, ruim 10 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Damascus. Een correspondent van het Franse persbureau AFP meldde luide ontploffingen in de Syrische hoofdstad en een groot aantal overvliegenden gevechtsvliegtuigen.

Nucleair akkoord

Dinsdagavond had Israël - vlak nadat Amerikaans president Donald Trump had bekendgemaakt dat de Verenigde Staten uit het nucleaire akkoord met Iran zouden stappen - nog aangekondigd dat het zijn leger op de Golan in staat van paraatheid bracht. Het land zei "ongewone activiteiten van Iraanse troepen in Syrië" te hebben waargenomen. Reservisten werden gemobiliseerd en afweersystemen opgesteld.

Niet lang daarna meldden Syrische staatsmedia en het Syrisch observatorium dat Israël luchtaanvallen had uitgevoerd in de regio Al-Kiswah, niet ver ten zuiden van de hoofdstad Damascus. Volgens het observatorium vielen daarbij vijftien doden, onder wie acht Iraniërs. De Iraanse aanval is mogelijk een vergeldingsactie.

Bondgenoten

Iran is een van de partijen die het Syrische regeringsleger steunen, net als de Libanese sjiitische beweging Hezbollah en Rusland. Volgens Israël heeft het sjiitische land de voorbije maanden zijn militaire aanwezigheid in Syrië aanzienlijk uitgebouwd.

De Golan werd in 1967 door Israël veroverd op Syrië en later ook geannexeerd. Het heeft een zwaarbewaakte grens met Syrië.