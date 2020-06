Iran vaardigt arrestatiebevel uit tegen Donald Trump voor dood generaal Soleimani KVDS ADN

29 juni 2020

13u56

Bron: Belga 118 De Iraanse autoriteiten hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Amerikaanse president Donald Trump en andere Amerikaanse functionarissen. Zij worden volgens het Iraanse persbureau Fars verantwoordelijk gehouden voor de dood van generaal Qassem Soleimani, een van de machtigste mannen in Iran.



De leider van de al-Qoeds-eenheid van de Iraanse Revolutionaire Wacht kwam begin januari om het leven door een aanval met een Amerikaanse drone nabij de luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Het Iraanse gerecht zegt dat 36 functionarissen uit de VS en andere landen worden vervolgd voor de dood van Soleimani. Zij worden verdacht van moord en terrorisme.

Interpol

Trump staat volgens procureur-generaal Ali Alqasi Mehr bovenaan de lijst met verdachten. Iran wil de Amerikaanse president vervolgen zodra zijn ambtstermijn erop zit. De Iraanse autoriteiten doen ook een beroep op Interpol. Via die politieorganisatie wordt gevraagd de verdachten aan te houden.



De VS stelden dat Soleimani achter aanvallen zat op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. De dood van de machtige commandant deed de toch al gespannen relatie tussen de VS en Iran nog verder verslechteren. Iran sloeg terug met een raketaanval op Amerikaanse militaire doelen in buurland Irak.

Passagiersvliegtuig

Het Iraanse leger haalde kort daarop ook een passagiersvliegtuig van Ukraine International Airlines neer bij hoofdstad Teheran. Die crash kostte aan alle 176 mensen aan boord het leven. De Iraanse autoriteiten gaven pas na enige tijd toe het vliegtuig uit de lucht te hebben geschoten en spraken over een menselijke fout.

De relatie tussen de VS en Iran staat al jaren onder druk. Dat komt onder meer doordat president Donald Trump zijn land terugtrok uit het onder zijn voorganger gesloten atoomakkoord met Teheran. Hij legde Iran ook weer zware sancties op. Washington vindt dat Teheran een destabiliserende rol speelt in het Midden-Oosten, waar het onder meer Hezbollah en het Syrische regime steunt.

