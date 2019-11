Iran trekt accreditatie van IAEA-inspectrice in: “Ze had mogelijk verdacht product bij zich” SVM

07 november 2019

10u49

Bron: Belga 0 Iran heeft de accreditatie van een inspectrice van het VN-atoomenergieagentschap IAEA ingetrokken wegens een incident dat zich vorige week heeft voorgedaan aan de uraniumverrijkingsfaciliteit in Natanz. Dat blijkt uit een mededeling van de Iraanse atoomorganisatie (OIEA).

De inspectrice werd tegengehouden aan de ingang van de faciliteit in Natanz, in het centrum van Iran. Bij een toegangscontrole liet ze “een alarm afgaan”, wat erop wijst dat ze mogelijk “een verdacht product” bij zich zou hebben. Als gevolg daarvan werd beslist om de vrouw geen toegang te verlenen tot de site. Haar accreditatie werd ingetrokken.

In de mededeling wordt niet verduidelijkt of de vrouw ook echt een verdacht product bij zich had. Ook haar nationaliteit wordt niet meegedeeld.

Nog volgens Iran heeft de vrouw het land intussen verlaten. Ze keert terug naar Wenen, waar zich de hoofdzetel van het IAEA bevindt. “De Iraanse vertegenwoordiger bij het IAEA zal een volledig rapport overmaken”, klinkt het nog.

Opnieuw uranium verrijkt

Intussen is Iran opnieuw van start gegaan met de verrijking van uranium in de ondergrondse fabriek in Fordo. “Er werd uraniumgas geïnjecteerd in de centrifuges voor de productie van verrijkt uranium”, blijkt uit een mededeling van de Iraanse atoomorganisatie (AEOI).

Iran had gisteren al tweeduizend kilogram uraniumgas naar Fordo gebracht, zowat 180 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Teheran. “Al deze activiteiten gebeuren onder de controle van het IAEA”, wordt benadrukt.

De Iraanse president Hassan Rohani had dinsdag al aangekondigd dat er in Fordo gestart zou worden met het verrijken van uranium tot 4,5 procent. Het nucleaire akkoord dat in Iran in 2015 sloot, stelt nochtans dat het uranium slechts voor 3,67 procent verrijkt mag worden. Maar dat akkoord hangt aan een zijden draadje sinds de Verenigde Staten zich vorig jaar eenzijdig terugtrokken.