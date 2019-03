Iran test gevechtsdrones aan Perzische Golf mvdb

14 maart 2019

13u15

Bron: Belga - DPA 1 De Iraanse Revolutionaire Garde is een test gestart met gevechtsdrones tijdens een militaire oefening aan de Perzische Golf. Het gaat om meer dan 50 RQ170-drones die het land kon ontwikkelen ondanks de Amerikaanse sancties. Dat meldt het Iraanse persagentschap Tasnim.

In de regio heeft Iran de meeste drones. De toestellen zijn volgens Tasnim de Iraanse versie van het Amerikaanse model MQ1. Het agentschap publiceerde verschillende beelden van de drones.

Militaire manoeuvres aan de Perzische Golf zijn niet zonder risico, vooral wanneer ze nabij de Straat van Hormuz plaatsvinden. Bijna een derde van de wereldwijde olie-export gebeurt via de zeestraat. De Iraanse president Hassan Rohani dreigde al meermaals met een blokkade van de zeestraat, in het geval de Verenigde Staten de olie-export zouden blokkeren, in navolging van de sancties. De Iraanse manoeuvres zijn internationaal omstreden.