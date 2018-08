Iran stelt eerste eigen gevechtsvliegtuig voor Redactie

21 augustus 2018

18u11

Bron: DPA/AFP 4 Iran heeft zijn eerste zelfgeproduceerd gevechtsvliegtuig voorgesteld. Volgens president Hassan Rohani heeft Iran jarenlang gewerkt aan de Kowsar en moet die Iran onafhankelijk van andere landen maken voor de veiligheidsbehoeften. Iran stelt dat de militaire capaciteiten vooral ontradend zijn en moeten bijdragen aan een "duurzame vrede", te midden van opgelopen spanningen met de VS over het nucleaire dossier.

"We hebben alles zelf gemaakt, van de motor tot het precieze radarsysteem", zei Rohani tijdens een ceremonie. "Dat stemt ons trots." De juiste technische specificaties van de Kowsar zijn niet vrijgegeven. Het is dus onmogelijk te controleren welke onderdelen in Iran zijn vervaardigd en welke delen van andere landen komen. Het Iraanse leger maakt vooral gebruik van Amerikaanse jets die zijn geproduceerd voor de Iraanse Revolutie van 1979 en Russische toestellen.

De staatstelevisie toonde de president in de cockpit van het toestel. De Kowsar lijkt wat op een klein Amerikaans jachtvliegtuig uit de jaren 1970, de F-5 Tiger die Iran voor de revolutie had gekocht.

"We leven in een regio waar we ons constant moeten voorbereiden op oorlog", zei Rohani dinsdag. Hij legde zo uit waarom Iran zijn eigen gevechtsvliegtuigen, raketten en defensiesystemen nodig heeft. "We willen niemand aanvallen, want dat is tegen onze defensiedoctrine", zei hij. "Onze militaire opbouw gaat meer in de richting van het garanderen van regionale vrede."

De Verenigde Staten legden Iran opnieuw sancties op, nadat Washington zich eenzijdig uit het in 2015 gesloten nucleair akkoord had teruggetrokken. De spanningen tussen beide landen zijn daardoor opnieuw opgelopen.

Vorige maand zei Rohani nog dat "een oorlog de moeder aller oorlogen" zou zijn. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde daarop via Twitter met "gevolgen zoals maar enkelen in de geschiedenis eerder hebben geleden".