Iran sluit 547 restaurants wegens “losbandigheid” kv

09 juni 2019

06u44

Bron: Belga, The Guardian 42 De Iraanse politie heeft 547 restaurants in hoofdstad Teheran gesloten. De restaurants zouden zich niet houden aan de islamitische principes. Zo zou er onder andere illegale muziek worden gespeeld, “onconventionele” reclame gemaakt zijn op internet en is er in sommige gevallen sprake van losbandigheid, meldt de politie. Elf mensen werden opgepakt. Dat schrijven Iraanse media en de Britse krant The Guardian.

De politieacties vonden de voorbije tien dagen plaats. “Restauranthouders die zich niet aan de regels houden, zijn aangesproken", zegt politiechef Hossein Rahimi. "In de gaten houden of de islamitische principes worden nageleefd is een belangrijke taak van de politie."

Om 'immoreel gedrag' tegen te gaan is onlangs ook een telefoonnummer geopend waar Iraniërs sms'jes naartoe kunnen sturen met wat iemand fout doet. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het afdoen van een hoofddoek in de wagen, het bezoeken van gemengde dansfeestjes, het dragen van niet gepaste kleding of het posten van “immorele” berichten op Instagram.



Volgens de islamitische kledingvoorschriften in Iran, waar alcohol tevens verboden is, mogen vrouwen enkel hun gezicht, handen en voeten in het openbaar tonen, en moeten ze bescheiden kleuren dragen.

In 2012 verplichtte de overheid cafés om bewakingscamera’s te installeren om het gedrag van klanten in de gaten te houden. Sommige café-uitbaters gaven er echter de voorkeur aan om dan hun zaak te sluiten.