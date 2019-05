Iran: “Saudi-Arabië heeft heilige maand gebruikt voor politiek gewin” LH

31 mei 2019

13u02

Bron: Belga 0 Op een top van Arabische landen in Mekka is Iran ervan beticht de regio te destabiliseren. Die verklaring is in Teheran met minachting onthaald. "Saudi-Arabië heeft de heilige Ramadan-maand en de heilige stad Mekka gebruikt voor politiek gewin, om in naam van andere landen ongefundeerde claims tegen Iran te formuleren", aldus Abbas Mousavi, woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

"Het belangrijkste doel van de islamitische en Arabische wereld zou de bevrijding van de Palestijnen moeten zijn, niet elkaar ophitsen. Dat is exact het doel van het zionistische regime: de aandacht afleiden van de ware vijand”, aldus Mousavi nog.

Nu de spanningen in de regio over Iran oplopen, hielden de Arabische Liga en de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (GCC) gisteren een crisisbijeenkomst in het Saudi-Arabische Mekka. Beide landenorganisaties worden gedomineerd door de Saudi's. "Iran moet de soevereiniteit van de Arabische landen respecteren en stoppen met zich te mengen in de zaken van landen, wat bedreigend is voor de veiligheid en stabiliteit in de regio", aldus de Arabische leiders in hun slotverklaring.

Sabotage van schepen

De concrete aanleiding voor de top was de sabotage van vier koopvaardijschepen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, en de met explosieven geladen drones die oliepijplijnen in Saudi-Arabië hadden aangevallen. Volgens Washington zit Iran achter deze aanval, zonder hiervoor echter bewijzen te geven. Teheran zelf ontkende hiermee iets te maken hebben.



De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo kondigde gisteren aan dat John Bolton, Trumps veiligheidsadviseur, volgende week hiervoor bewijzen zal voorleggen aan de VN.