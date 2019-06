Iran overschrijdt op 27 juni limiet voor verrijkt uranium

LH

17 juni 2019

10u45

Bron: Belga

2

De Iraanse voorraden aan verrijkt uranium zullen vanaf 27 juni de in het akkoord van 2015 vastgelegde limieten overschrijden. Dat heeft de woordvoerder van de Iraanse organisatie voor atoomenergie (AEOI) aangekondigd. De limiet van 300 kilogram was bepaald in het internationale akkoord dat in 2017 in Wenen was gesloten voor het Iraanse nucleaire programma.