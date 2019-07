Iran overschrijdt limiet van laagverrijkt uranium ADN

01 juli 2019

13u21

Bron: Belga, ANP 0 Iran heeft de limiet op laagverrijkt uranium overschreden, zoals die in het nucleair akkoord met verschillende grootmachten gestipuleerd staat. Dat heeft het Iraanse persagentschap Fars bekendgemaakt en werd bevestigd door de minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif.

De nucleaire deal van 2015 legt beperkingen op aan de nucleaire ambities van Teheran, in ruil voor de opheffing van economische sancties. Iran sloot het akkoord met de VS, China, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland, maar de Amerikaanse president Donald Trump besliste vorig jaar om zich eenzijdig terug te trekken uit die overeenkomst. De andere betrokken landen willen Iran ervan overtuigen om het akkoord te blijven naleven.

In dat akkoord staat dat Iran niet meer dan 300 kilogram uranium mag verrijken tot de bovengrens van 3,67 procent. Volgens Fars heeft het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) bevestigd dat de limiet nu is overschreden, maar het VN-orgaan heeft nog geen officiële commentaar gegeven.



Iran wordt economisch zwaar getroffen door de Amerikaanse afwijzing van het internationale akkoord en door Amerikaanse sancties. Het akkoord zou Iran uit zijn isolement halen en de verlamde economie vlot trekken. Maar door de sancties heeft Iran volgens de regering in Teheran geen baat meer bij het akkoord. Iran heeft zijn standpunt vandaag herhaald dat Europa snel iets moet doen om de overeenkomst van 2015 “te redden”.

Teheran bedoelt daarmee dat de EU reeds helpt om het economische isolement van Iran te doorbreken. Washington bedreigt ook niet-Amerikaanse bedrijven en andere landen als die handel met Iran drijven. Er wordt in Europees verband gewerkt aan een speciaal traject voor financiële transacties met Iran om zo de Amerikaanse sancties te omzeilen.