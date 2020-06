Iran overschrijdt kaap van 10.000 coronadoden YV

25 juni 2020

13u54

Bron: ANP 0 In Iran zijn volgens de officiële cijfers meer dan 10.000 mensen overleden aan het coronavirus. De afgelopen 24 uur werden er 134 coronadoden geregistreerd. Geen ander land in het Midden-Oosten is qua sterfgevallen en besmettingen harder getroffen door de pandemie.

De afgelopen week kwam het dagelijkse aantal nieuwe doden meerdere keren boven de 100 uit. Het is voor het eerst in twee maanden tijd dat een dergelijke stijging zich voordoet in het land.

Geen lockdown

Iran stelde geen lockdown in om het virus te beteugelen, maar sloot in maart wel de scholen en annuleerde openbare evenementen en reizen tussen alle provincies. Vanaf april heeft de regering de maatregelen geleidelijk versoepeld. Sindsdien neemt het aantal besmettingen snel toe.



Volgens de autoriteiten zijn er meer dan 215.000 infecties vastgesteld. President Hassan Rohani zei zaterdag dat de overheid overweegt om het dragen van mondmaskers in het openbaar te verplichten.

Iran was na China een van de eerste landen waar het nieuwe coronavirus snel om zich heen greep. Het land staat wereldwijd op de tiende plaats wat het aantal besmettingen betreft en op de negende plek qua aantal doden.