Iran ontdekt groot nieuw olieveld, goed voor 53 miljard vaten SVM

10 november 2019

09u00

Bron: ANP 1 Iran heeft een groot nieuw olieveld ontdekt waarin voldoende olie zit voor 53 miljard vaten. Dat heeft de Iraanse president Hassan Rouhani gezegd.

Wereldwijd zijn er meer dan 40.000 olievelden. De grootste zijn het Ghawarveld in Saudi-Arabië en het Burganveld in Koeweit. Die bevatten elk meer dan 60 miljard vaten. De meeste andere velden zijn veel kleiner. Het Internationaal Energieagentschap gaat uit van een vraag naar olie van 1,2 miljoen vaten per dag.

Iran is een grote producent van olie. Het land zag zijn olie-inkomsten stijgen nadat het in 2015 een nucleaire overeenkomst gesloten had met een zestal mogendheden. Daarmee kwam een einde aan drie jaar van sancties. De Amerikaanse president Donald Trump trok zich in 2018 weer terug uit dat akkoord en stelde nog strengere strafmaatregelen op.

In april draaide Washington de duimschroeven nog verder aan door ook een einde te maken aan bepaalde vrijstellingen voor oliehandel. Volgens het IMF ervaart Iran “zeer ernstige” macro-economische problemen.