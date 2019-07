Iran onderschept buitenlandse tanker in Perzische Golf op beschuldiging van smokkelen miljoen liter brandstof KVDS

18 juli 2019

12u43

Bron: Reuters 0 Buitenland De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een buitenlandse olietanker in beslag genomen die brandstof smokkelde in de Golf. Dat heeft ze meegedeeld op de staatstelevisie.

Het gaat om een buitenlands vaartuig “dat een miljoen liter” brandstof aan boord had.





Het schip zou zondag al onderschept zijn. Het had een noodsignaal uitgestuurd omdat het in problemen verkeerde en was weggesleept. Pas daarna kwam de smokkel aan het licht, volgens de Revolutionaire Garde.