Iran neemt stealth-oorlogsbodem van eigen makelij in gebruik mvdb

01 december 2018

11u26

Bron: ANP 4 De Iraanse marine heeft een oorlogsbodem in gebruik genomen die in eigen land is gebouwd. Het schip Sahand kan volgens staatsmedia maanden op zee blijven en zou beschikken over stealth-eigenschappen, waardoor hij moeilijk detecteerbaar of onzichtbaar zou moeten zijn voor vijandige radar.

De officiële ingebruikname van de torpedojager in havenstad Bandar Abbas is live vertoond op de staatstelevisie. Het vaartuig heeft een helikopterdek en beschikt naar verluidt over wapentuig om onder meer luchtdoelen en andere schepen te bestoken. Het gaat volgens persbureau ISNA zelfs om de meest geavanceerde torpedojager die in het Midden-Oosten wordt geproduceerd.



De islamitische republiek heeft een omvangrijke eigen wapenindustrie op poten gezet vanwege de internationale strafmaatregelen tegen het land. Die bemoeilijken de import van buitenlands wapentuig. Het land nam in 2010 voor het eerst een torpedojager van eigen makelij in gebruik.



De introductie van het nieuwe schip komt op een gevoelig moment. De spanning met de Verenigde Staten loopt op nu president Donald Trump weer omvangrijke sancties heeft ingesteld tegen Teheran. Die waren eerder vervallen vanwege de internationale deal over het nucleaire programma van Iran. Dat akkoord is door Trump in de prullenbak gegooid.