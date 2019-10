Iran na dood van IS-leider: “VS hebben hun eigen creatie gedood” ADN

27 oktober 2019

20u49

Bron: Belga 0 De VS hebben bij de militaire operatie tegen IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi hun eigen "creatie" gedood. Dat heeft de Iraanse minister van Informatie- en Communicatietechnologie gezegd op Twitter.

De Iraanse minister Mohammad-Javad Azari Jahromi antwoordde via de microblogsite op de tweet waarin de Amerikaanse president Donald Trump "iets groots" aankondigde, in een verwijzing naar het overlijden van al-Baghdadi. "Het stelt niet veel voor. Je hebt gewoon je creatie gedood", zo luidde zijn repliek.



Volgens sommige waarnemers lag de door de VS geleide invasie in Irak in 2003 mee aan de basis van het ontstaan en de snelle opgang van IS.

Niet het einde

Ali Rabiei, de officiële woordvoerder van de Iraanse regering, benadrukte dan weer dat de dood van al-Baghdadi niet het einde van de strijd tegen IS en het terrorisme betekent. Het is enkel het einde van een hoofdstuk, zo klonk het. "Net zoals de dood van bin Laden het terrorisme niet deed opdrogen, zal ook de dood van al-Baghdadi niet het einde van IS betekenen.”



Rabiei stelde voorts dat het terrorisme groot is geworden dankzij "het Amerikaans beleid, de petrodollars in de regio en de takfiri-ideologie. Deze drie bronnen moeten verdwijnen". De Iraanse autoriteiten gebruiken de term takfiri voor het soennitisch jihadisme.