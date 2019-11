Iran moet 180 miljoen dollar betalen voor opsluiting van Amerikaanse journalist AW

23 november 2019

10u19

Bron: Belga 0 Iran moet een journalist van de Washington Post, Jason Rezaian, en zijn familie bijna 180 miljoen dollar betalen als schadevergoeding voor de opsluiting van de man in 2014. Dat heeft een Amerikaanse rechter gisteren geoordeeld.

Rezaian werd in 2016 vrijgelaten door Iran nadat hij 544 dagen in de gevangenis zat. "Een man gegijzeld houden en hem folteren om meer macht te hebben bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten, is schandalig. Het verdient een straf", aldus rechter Richard J. Leon.

De journalist kan volgens de rechter moeilijk slapen en wordt soms al schreeuwend wakker door de nachtmerries.

De rechtbank verplicht Iran om 150 miljoen dollar te betalen als compensatie voor de collectieve schade aan Rezaian en zijn vrouw en broer. Daarbovenop is nog eens 24 miljoen dollar gevorderd voor de pijn, het lijden en de economische schade die Rezaian heeft geleden.