Iran meldt hoogste aantal coronadoden sinds april

23 juni 2020

14u53

In Iran zijn in de afgelopen 24 uur 121 mensen overleden aan het nieuwe coronavirus. Dat is het hoogste sterftecijfer in het land sinds 11 april, toen 125 sterfgevallen werden geregistreerd. Inmiddels is er sprake van een tweede golf coronabesmettingen in het land.