Iran meldt aanzienlijke schade door brand op nucleair complex TT

05 juli 2020

21u25

Bron: Belga 0 Iran heeft toegegeven dat de brand op een nucleair complex bij de stad Natanz aanzienlijke schade heeft aangericht. De woordvoerder van de nationale organisatie voor atoomenergie, Behrouz Kamalvandi, liet via persbureau IRNA weten dat de ontwikkeling en productie van geavanceerde centrifuges voor de verrijking van uranium vertraging kunnen oplopen door het incident.

"Iran zal het vernielde gebouw vervangen door een groter, met meer en modernere apparatuur", aldus Kamalvandi, die tevens vertelde dat er geen slachtoffers zijn te betreuren. Ook de kernreactor is onbeschadigd gebleven. Volgens het internationaal atoomagentschap IAEA, de waakhond van de VN, was in het pand dat in vlammen opging geen nucleair materiaal aanwezig.

Het hoogste Iraanse veiligheidsorgaan meldde vrijdag dat de oorzaak van de brand is vastgesteld en later zal worden bekendgemaakt. Drie anonieme overheidsfunctionarissen zeiden dat een cyberaanval voor de problemen heeft gezorgd in het grotendeels ondergrondse complex van Natanz. Ze gaven echter geen bewijs voor computersabotage.



